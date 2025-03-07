В Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явились дельфіни – це перші ссавці, яких вчені зафіксували у 2025 році.
Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. За його словами, 6 березня, обстежуючи узбережжя Чорного моря, співробітники установи вперше в цьому році побачили грайливих дельфінів, які полювали на зграї риб в Чорному морі біля протоки лиману Бурнас.
"Зараз почалась активна міграція риб, та дельфіни вже припливають до акваторії Північно-Західного Причорномор'я з місць зимівлі біля окупованого Криму, Грузії, Туреччини. Серед мігруючих через протоку риб такі види, як атерина, кефалеві, хамса, камбала, глоса тощо", - розповів науковець.
Він додав, що, окрім дельфінів, біля протоки на риб полюють зграї птахів - чапель, великих бакланів, мартинів, пірникоз великих, гагар та інших.
Вчений нагадав, що дельфіни зазнали неймовірно жахливого впливу від війни.
"Згідно з експертними оцінками нашого національного природного парку, від війни вже загинуло понад 80 тис. чорноморських китоподібних трьох видів", - наголосив Русєв.
В тому числі, за його словами, декілька тисяч ссавців загинуло від отруєння мазутом, який потрапив в море через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці в грудні 2024 року. Як підкреслює науковець, для відновлення їх популяцій критично важливим є створення великого резервату в акваторії Чорного моря.
Вплив війни на екологію
У 2023 році начальник наукового відділу національного природного парку "Тузловські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв наголошував, що через напад РФ на Україну у Чорному морі загинуло 50 тис. дельфінів, а деякі птахи залишили заповідні землі та більше на Одещину не повернулися. За його словами, з 24 лютого 2022 року російські окупанти завдали природі колосальної шкоди. Найбільше постраждали дельфіни, яких загинуло тисячі – трупи знаходили на території "Тузловських лиманів", пляжах Одеси тощо. За словами Русєва, ніколи раніше таку кількість мертвих дельфінів не викидало на узбережжя РФ та окупованого Криму.