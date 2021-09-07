Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що могло налякати Левчика й змусити його втекти.

У Львові розшукують котячого мера міста Левчика, який поселився в будівлі Ратуші рік тому й став справжньою зіркою мережі, у тварини навіть з'явився власний акаунт в Instagram.

Тривожну новину сьогодні повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Садовий також назвав ймовірну причину втечі кота.

"Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905. Або пишіть сюди", - зазначив міський голова.

Він також пообіцяв гарний подарунок тому, хто знайде Левчика.

Що відомо про котячого мера Львова

У вересні 2020-го в будівлі львівської Ратуші поселився кіт на ім'я Левчик, який швидко став популярний в мережі та отримав звання котячого мера міста.

За легендою, на початку вересня молодий вуличний кіт деревом піднявся на балкон львівської мерії, облаштувавшись в кабінеті очільника міста. Тваринку відловили, зводили до ветеринара і вирішили залишити в будівлі.

На сторінці головного кота Львова в Instagram постять кумедні фото та відео хвостатого, втім, є і більш змістовні та корисні повідомлення. Зокрема, вчора там з'явилася інформація про прийом у Львові делегації з Бельгії.

Автор: Юрій Годован