Котика знайшла працівниця міської ради.

Львівського "котячого мера" Левчика знайшли. Кіт зник з Львівської міськради після проведення антитерористичної операції СБУ.

Про це повідомив директор адміністрації міського голови Львова Євген Бойко в Facebook.

За його словами, коту необхідна допомога ветеринара.

"Левчик знайшовся - сьогодні після обіду, на Площі Ринок, з тильного боку Ратуші. На жаль, кульгає на дві задні лапки - повезли в клініку. Знайшла кота працівниця міської ради", - зазначив чиновник.

Читайте такожВ Одесі судитимуть жінку за жорстоке вбивство свого котаПри цьому не повідомляється, чи виконав мер міста Андрій Садовий свою обіцянку нагородити того, хто знайде кота.

Що відомо про котячого мера Львова

У вересні 2020-го в будівлі Львівської Ратуші оселився кіт на ім'я Левчик, який швидко став популярний в мережі та отримав звання котячого мера міста.

За легендою, на початку вересня молодий вуличний кіт деревом піднявся на балкон львівської мерії, влаштувавшись в кабінеті глави міста. Тварину відловили, зводили до ветеринара і вирішили залишити в будівлі.

На сторінці Головного кота Львова в Instagram постять кумедні фото і відео хвостатого, втім, є і більш змістовні і корисні повідомлення. Зокрема, 6 вересня там з'явилася інформація про прийом у Львові делегації з Бельгії.

Автор: Анастасія Горбачова