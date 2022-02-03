Гоголь зустрічається під час міграцій та іноді взимку.

У Чорнобилі помітили рідкісних птахів, яких нечасто можна там зустріти. До Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника завітали гоголі, які занесені до Червоної книги України.

Фото гоголів показали на сторінці Заповіднику у Facebook.

Цей птах до середини XX століття гніздився в долині річки Прип’ять. Проте поступово їх чисельність зменшилася. У Чорнобилі можна було дуже рідко побачити поодиноких самиць під час гніздування, проте нині такі випадки не помічаються.

"У виводках гоголя – до 15 пташенят. Ця качка гніздується в дуплах старих дерев. Ймовірно, знищення таких дерев і призвело до втрати цього виду в регіоні. Гоголь зустрічається під час міграцій і, рідше, взимку, коли птахи невеликими групами тримаються на ополонках р. Прип’ять. Проте це — птахи з північних країн. Харчуються дрібною рибою, молюсками й комахами", - розповіли у Заповіднику.

На фото вдалося "спіймати" одразу цілу стаю птахів. Вони літали над річкою та плавали у воді. Усього було помічено 17 птахів.

Читайте також"Маленькі стрибунці": українські полярники показали кумедне відео з пінгвінамиРаніше УНІАН вже повідомляв, що у Чорнобильському заповіднику показали колонії білих чапель.

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