Такі місця зазвичай важкодоступні.

У Чорнобильському заповіднику показали важкодоступні місця, де гніздяться величні птахи - білі чаплі.

Відповідні фото опубліковували в Facebook заповідника.

Там повідомили, що у Чорнобильському заповіднику чаплі гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла річки Прип’яті. Колонії налічують від 7 до 20 пар. Такі місця зазвичай важкодоступні.

Весною самиця відкладає до шести яєць, а пташенята з’являються на початку травня.

Після закінчення гніздового сезону чепури скупчуються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються в Заповіднику до кінця грудня. Особливо в ті роки, коли водойми лише частково вкриті кригою. Коли ж лід покриває всю водну поверхню, чепури відлітають на південь.

Харчуються чаплі дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами та комахами.

Як повідомляв УНІАН, раніше рідкісних птахів помітили в Чорнобильському заповіднику. В об'єктив камери потрапили орлани білохвости.

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