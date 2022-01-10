Камера впіймала самця та самку на заповідній території.

Рідкісних птахів помітили в Чорнобильському заповіднику. В об'єктив камери потрапили орлани білохвости.

Про це повідомили в Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Камера впіймала самця та самку на заповідній території під час зимового моніторингу чисельності орлана-білохвоста. Всього за 28-29 грудня співробітники заповідника нарахували 11 орланів.

При цьому наголошується, що порахувати певно число орланів-білохвостів складно, адже зазвичай хижі птахи зимують південніше. Крім того, територія заповідника занадто велика.

Довідка УНІАН. Орлан-білохвіст - найбільший птах, яка зустрічається в Чорнобильському заповіднику. Найчастіше, гніздяться орлани в старих ділянках лісу біля великих водойм. На заповідній території проживає не менше 15 пар орланів, а зимують до 55 птахів, що прилетіли з Білорусі, Скандинавії та Російської Федерації.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області невідомі браконьєри вбили олениху у вольєрі на території Ломачинецького лісництва.

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