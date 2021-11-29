Гнізда виявили на місці минулорічної пожежі.

Рідкісні для України птахи повернулися в Чорнобильський заповідник. Гнізда орланів-білохвостих знайшли на місцях лісових пожеж.

Про це повідомляється на Facebook-сторінки Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Крім відновлення рослинного покриву тут з'являються нові гнізда птахів. Як ось це - орлана-білохвоста, виявленого співробітниками заповідника біля торішнього згарища", - йдеться в повідомленні.

У 2020 році вогонь знищив гніздо орланів, але птахи повернулися та побудували нове.

Довідка УНІАН. Орлан-білохвіст - найбільший птах, який проживає на території Чорнобильського заповідника. Птах часто гніздиться в старих ділянках лісу біля великих водойм.

Всього в заповіднику проживає не менше 15 пар орланів. Взимку їх число збільшується, тому що птахів прилітають з Білорусі, Російської Федерації та скандинавських країн.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Національному природному парку "Тузловські лимани" Одеської області в результаті шторму на берег викинуло 1 мільйон медуз. Ці морські мешканці не є природним кормом для птахів або тварин, за рідкісним винятком поїдання шакалами або воронами.

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Автор: Анастасія Горбачова