Невідомі проникли до вольєра, вбили тварину, після чого забрали її.

У Чернівецькій області невідомі браконьєри вбили оленицю у вольєрі на території Ломачинецького лісництва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Сокирянській міській територіальній громаді.

За словами працівників міськради, інцидент стався у ніч на 5 січня. Місцеві жителі розповіли, що браконьєри вдерлися до вольєру, вбили оленицю, а потім забрали тіло мертвої тварини.

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"Вчинений злочин вражає своєю жорстокістю та зухвалістю. Вольєр, де в природних умовах проживають різні види лісових тварин, став улюбленим місцем відпочинку жителів Сокирянщини, особливо дітей. Звірі йшли до рук та любили увагу людей", – йдеться у дописі на Facebook-сторінці міської ради.

Водночас у міськраді додали, що міський голова Василь Козак закликав усіх небайдужих, яким відомі будь-які деталі цього злочину, повідомити за телефоном 0673725800. Посадовець пообіцяв винагороду за будь-яку інформацію про зловмисників.

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