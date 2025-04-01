Тварина робить лігво під каменями або корінням дерев чи пристосовує нори бобра або ондатри.

Під час обстеження території Чорнобильського заповідника екологи помітили американську норку (візона річкового), яка є інвазивним видом для природи України. Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Там зазначили, що вона поширилася з хутряних ферм і вже встигла пристосуватися до наших водойм.

"Цей хижак - відмінний плавець і мисливець. Живе біля річок, озер і боліт, харчується рибою, земноводними, гризунами та ракоподібними. На жаль, через свою агресивність і всеїдність американська норка витісняє місцеві види, зокрема рідкісну європейську норку", - розповіли фахівці.

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Тварина робить лігво під каменями або корінням дерев чи пристосовує нори бобра або ондатри. При цьому ці нори можуть бути до 3 метрів в довжину й 1 метра вглиб від поверхні і, зазвичай, мають декілька входів трохи вище рівня води.

"У природі ворогами американської норки стають лисиці, рисі, ведмеді, хижі птахи та річкові видри. З метою самозахисту річковий візон може викидати на агресора секрет анальних залоз. Він має мерзенний мускусний запах і викликає нудоту у багатьох хижаків", - додали там.

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