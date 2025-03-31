Чоботар синьоногий включений до Червоної книги України, до Боннської та Бернської конвенцій.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували появу рідкісних птахів – чоботарів, які дуже постраждали через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Тиждень як до Національного природного парку "Тузлівські лимани" з Африки прилетіли чоботарі Recurvirostra avosetta. Цей вид птахів дуже постраждав під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зв'язку з бомбардуванням улюблених ними водно-болотних угідь у парку", - наголосив науковець.

Чоботар синьоногий, шилодзьобка (Recurvirostra avosetta) — прибережний птах ряду сивкоподібних. Включено до Червоної книги України (статус — рідкісний), до Боннської та Бернської конвенцій. Це один з 4 видів роду, єдиний монотиповий вид у фауні України.

Довжина птаха – 42-47 см, вага до 350 г, живляться ракоподібними, личинками комах, червами, молюсками, зрідка насінням рослин.

Вид поширений у Південній Європі, Південній Азії, Африці. В Україні звичайний птах узбережжя Чорного й Азовського морів: від Дунаю до Східного Приазов'я. Зимує він на сході Середземномор'я.

До повномасштабного вторгнення в Україні гніздилося 5—7 тис. пар, головним чином у дельті Дунаю, на озерах Сасик, Шагани—Алібей—Бурнас, Малий Сасик, Акмонайських, Будацькому, Куяльницькому, Тилігульському, Молочному лиманах, Ягорлицькій, Тендрівській, Джарилгацькій, Каркінітській затоках, Сиваші, Олександрівській та Обитічній косах, у гирлі річки Берди, на Бердянській і Кривій косах. З 1990-х рр. чисельність зменшилася через втрату гніздових біотопів.

У заповіднику на Одещині помітили "символа" Великої Британії

Як писав УНІАН, нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" побачили вільшанку – птахи мігрують вздовж узбережжя Чорного моря.

Цікаво, що з середини минулого століття цього птаха вважають національним символом Великобританії. Цей невеликий птах перебуває під охороною Бернської конвенції, має мелодійний спів, завдяки якому, а також яскравому забарвленню, відомий широкому загалу. У Великій Британії вільшанка асоціюється з Різдвом Христовим, тому її часто зображують на Різдвяних листівках.

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