Важливо, що для коня Пржевальського двійня у приплоді в дикій природі - велика рідкість.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксували двійню коней Пржевальського, у що в дикій природі - велика рідкість. Про це повідомляється на сторінці заповідника у Facebook.

"Можливо, один малюк прийнятий від загиблої тварини. Юні пржевальці в гарному фізіологічному стані. Однак те, що лошата ідентичні за віком (очевидно, народжені пізніше і, як на останню декаду вересня, трохи замалі) й міцно тримаються кобили та один одного, говорить більше про те що це - одна родина", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що головне ще попереду - чи буде здатна їх мама вигодувати і разом перезимувати. Важливо, що для коня Пржевальського двійня у приплоді в дикій природі - велика рідкість.

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"Помічений табун з трьох дорослих кобилиць і жеребця має зберегти від вовків аж шість вразливих молодих особин! Дуже непроста задачка. Коні нездатні особливо швидко відновлювати чисельність. Та в розріджених популяціях окремі табуни, як виявляється, можуть за кілька років стати чисельними", - повідомили біологи.

У заповіднику порахували, що табун між Лельовом і м. Прип'ять нині має жеребчика, трьох дорослих кобиличок, двох півторарічних і чотирьох цьоголіток. На наступний рік є перспектива мати майже повноцінний табун з п'яти кобил.

"Нині похолодало, тварини активно жирують, щоби набратись сили до зими. Хоч цьогоріч це і непросто через посуху, пожежі й не таку рясну, як торік, зелену рослинність. Але є всі підстави сподіватись, що наш табун, як і рідкісна двійня пржевальців, виживуть", - додали там.

Загибель коней у Чорнобильському заповіднику

У травіі у районі Чорнобиля від російської міни загинув червонокнижний кінь Пржевальського.

В ході перевірки ділянки кордону працівниками ДПСУ за допомогою безпілотного літального апарату, в межах природоохоронної території, а саме - Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що перебував під окупацією російських військ, було виявлено загиблу тварину.

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