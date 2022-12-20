Ще невідомо якої статі новонароджене дитинча, проте вже відомо, які імена воно може отримати.

В Одеському зоопарку народилась лама. Це сталося на День Святого Миколая. Малюка вже показали на фото.

У прес-службі мерії повідомили, що після народження малюк одразу став на ноги. Проте поки що лама почувається невпевнено, тому весь час проводить із матір'ю.

Співробітники зоопарку стежать за здоров'ям та розвитком маленького вихованця, зазначають у мерії. Ще невідомо, якої статті новонароджене дитинча, але вже відомо її ім'я - Миколай чи Миколаївна.

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Додається, що лама (Lama glama) належить сімейству верблюдових, загону мозоленогих, загону парнокопитних. Лами - одомашнені тварини. Це досить поширений вид - у всьому світі налічується близько 3 млн осіб.

Одеський зоопарк: останні новини про звіринець

Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" із 1938 року. У колекції звіринця - понад 260 видів, близько 1 тис. 570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів, занесених до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га є експозиційними.

Попри повномасштабну війну, у жовтні там народилася ще одна лама. Усього з початку вторгнення РФ в Україну у зоопарку з'явилося на світ вже чотири лами. У листопаді стало відомо, що в зоопарку вигодовують дитинча дикобраза, від якого відмовилася мати. Люди годують його з пляшечки.

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