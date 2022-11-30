Люди замінили йому матір і годують з пляшечки.

В Одеському зоопарку народилося дитинча дикобраза.

Тваринка з'явилася на світ минулого місяця, повідомляє прес-служба зоопарку у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що їжатець важить не більше одного кілограма і має маленькі голки, які утворилися з волосся.

"Дуже миле поповнення. Місяць потому народилося дитинча дикобраза. На жаль, мати відмовилась його вигодовувати, але наші співробітники з радістю замінили йому матір і годують його з пляшечки. При народженні дикобраз вміщався в долоню. Нині – у дві", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Поки що малечу подивитися не можна, але вже навесні його переведуть у загальний вольєр.

Відзначається, що дорослі дикобрази їдять фрукти, овочі. Вони не перебірливі в їжі. Дорослий дикобраз важить майже 10 кілограм.

Поповнення в зоопарках під час війни

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в одеському зоопарку народилася маленька лама. Вона стала третім малюком лам за 2022 рік.

Влітку у цьому ж зоопарку народилися лоша Пржевальського та дитинча зеленої мавпи.

У серпні у зоологічному парку Києва з'явилася на світ альпака Луна.

А навесні у зоопарку Миколаєва у пари далекосхідних леопардів народився малюк. Повідомлялося, що його віддадуть в один із зоопарків Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: