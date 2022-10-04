Це вже третій малюк лами з початку року.

Попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну зоопарк в Одесі продовжує поповнюватися. Цього разу стало більше на одну ламу.

Про це повідомляє прес-служба КУ "Одеський зоопарк" в Facebook.

"В Одеському зоопарку знову поповнення! Малюка народила сім'я лам", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що маленька лама почуває себе добре і вже грає з дорослими. Це вже третій малюк у лам за поточний рік.

Всі охочі можуть побачити малюка лами у відкритому вольєрі щодня з 9:00 до 17:00.

Довідка УНІАН. Лама - американський ссавець родини верблюдових, одомашнений індіанцями Анд.

Нагадаємо, що Одеський зоопарк знаходиться біля ринку "Привоз" з 1938 року. Його відвідували більш ніж 250 тисяч осіб на рік. Колекція звіринця налічує понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

Лами в Одеському зоопарку - що відомо

4 січня у зоопарку народилося перше в поточному році дитинча лами. Відзначається, що малюк відчував себе добре, швидко адаптувався до вольєра і грав з іншими ламами.

6 квітня народився другий малюк лами. З ним так само все було добре.

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