Для утримання новонародженої малечі там запропонували усім охочим брати під опіку слоненят.

У кенійському національному заповіднику стався справжній слонячий бебі-бум.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Цьогоріч там народилось більше двох сотень маленьких слоненят. Однак через пандемію коронавірусу і значне скорочення кількості туристів заповіднику бракує коштів. Для утримання новонародженої малечі там запропонували усім охочим брати під опіку слоненят.

Туризм у Кенії

До 2019 року в країну щорічно прибували майже 2 млн туристів, які відвідували найвідоміші парки і заповідники тільки заради спостереження за тваринами в біноклі. Туризм становив приблизно десяту частину економіки Кенії. У 2020 році сафарі принесло майже $ 4,2 млрд в державну казну, вдвічі менше, ніж в 2019 році. Ці гроші важливі для збереження видів, з них фінансується робота національних парків, йде навчання рейнджерів, боротьба з браконьєрами і впровадження нових технологій. Служба охорони дикої природи Кенії KWS створила судово-медичну лабораторію з генетичною базою даних ДНК носорогів і слонів.

Влада створила системи моніторингу, впровадили нові технології стеження за тваринами і браконьєрами. В 2021 році KWS влаштувала масштабний перепис тварин: чисельність слонів з 2018 року збільшилася на 12%. Зараз на території Кенії їх 36 280 (для порівняння, в 1989 році налічувалося 16 000).

Як повідомляв УНІАН, слони, які майже 17 місяців гуляли по Китаю, попрямували додому. Всього стадо з 14 тварин пройшли майже 700 кілометрів.

Автор: Олег Давигора