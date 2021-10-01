Місцеві жителі звинувачують у тому, що трапилося, розташовану неподалік птахоферму.

Жителі Львівської області стали свідками моторошного видовища - річка, що протікає через село, набула криваво-червоного кольору.

Про це повідомили у місцевих соцмережах.

Аномалію виявили в селі Підгайчики Золочівського району.

У тому, що трапилося, видання Leopolis.News звинувачує місцеве сільськогосподарське підприємство - птахоферму ТОВ "Агроль".

Читайте також"Дніпро перетворився на матча лате": у мережі показали зелену воду й поскаржилися на сморід (відео)Місцеві жителі неодноразово скаржилися на те, що птахоферма зливає відходи у водойму, а тваринні залишки вивозить на поля.

А в березні 2021 року екоінспектори встановили, що підприємство здійснює викид забруднюючих речовин у повітря. Крім того, "Агроль" не веде облік кількості, типу та складу відходів виробництва. За це фірму оштрафували на 85 і 136 грн.

Наступна перевірка в червні констатувала, що компанія не ліквідувала порушення.

Екоактивісти вже взяли проби води для незалежного лабораторного аналізу.

Раніше УНІАН повідомляв, що раніше цього року в Києві вода в річці Либідь змінила свій колір і стала отруйно-жовтою.

Автор: Станіслав Кожемякін