Через дії окупантів у місті існує небезпека потрапляння у море холерної палички.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про загрозу погіршення у місті екологічної ситуації.

В ефірі інформаційного телемарафону він повідомив, що рашисти відновили у місті роботу насосних станцій.

"Окупанти запустили 3 насосні станції в Маріуполі. Вода буде доступна не в усіх районах міста і не вище першого поверху", - повідомив радник мера.

Андрющенко наголосив, що це технічна вода, і не потрібно забувати, що у місті зараз не працює каналізаційний колектор, тому не можна виключати погіршення екологічної ситуації.

За його словами, використана вода з будівель потраплятиме в каналізацію, яка і так засмічена, очисне обладнання не працює, тому брудна вода виливатиметься на вулиці й, оскільки це технічно можливо, її можуть скидати у море. У зв’язку з цим є небезпека потрапляння у море холерної палички.

При цьому, як заявив Андрющенко, росіяни готують можливе виправдання на випадок потрапляння холерної палички в море про буцімто "хімічні лабораторії в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 11 травня у Маріупольській міськраді поінформували, у місті перебуває 150-170 тисяч цивільних, а до кінця року понад 10 тис. з них можуть померти від хвороб та нестерпних умов життя.

Вас також можуть зацікавити новини: