Така кількість людей може стати жертвами хвороб і нестерпних умов життя.

До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тис. людей. В даний час в місті перебуває 150-170 тис. жителів.

Такий прогноз озвучили в Маріупольській міськраді.

Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що російські окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто, тому смертність буде відповідною.

"Без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації в місті спалахнуть епідемії. Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази", - пояснив він.

За даними влади міста, частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, "бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації".

"Росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста", – наголосив мер Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти намагаються приховати справжню кількість загиблих у Маріуполі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "пакети з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами". "Найжахливіше - ми вже ніколи не дізнаємося справжню кількість загиблих. Росія дуже швидко ховає сліди власних злочинів", - підкреслив радник мера.

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