Звір зруйнував місцеву пасіку.

У лісах Рівненської області помітили ведмедя, місцевих жителів закликають бути обачними.

Як йдеться у сюжеті ТСН, у області помітили відбитки великих лап, їх сфотографували та показали спеціалістам - ті одразу визначили, кому вони належать. Вже згодом з'ясувалося, що звір міг зруйнувати пасіку на території одного з виробничих господарських кооперативів.

Оскільки ведмеді у Рівненській області не водяться, фахівці припускають, що тварина могла прийти туди з території Білорусі, чи втекти з нелегального звіринця. У Північно-Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства попередили, що ведмеді занесені у Червону книгу України.

Українцям порадали не панікувати та не поводитися гучно у випадку зустрічі з ведмедем, бо він може напасти. "Для людини - це шанс на виживання до нуля. Це сильний звір вага якого сягає 300, а то й більше кілограмів", - сказав керівник мисливського відділу Юрій Штогун.

Ведмеді в Україні

Нагадаємо, навесні в одному з селищ Закарпаття знайшли маленьке ведмежа. Його забрали та відвезли на реабілітацію до природного парку "Синевир".

На початку цього року повідомлялося, що у Карпатах через аномально теплу погоду прокинулися бурі ведмеді. Фахівці відзначали, що тварини через це були голодні та злі.

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