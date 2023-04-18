На Закарпатті до околиць села Домашин напередодні великодніх свят прибилося мале ведмежа, якого врятували природоохоронці.
Про це розповіли працівники Ужанського національного природного парку на свої сторінці у Facebook, зазначивши, що "диво-дзвінок" щодо появи тварини отримали 16 квітня - на свято Великодня. Тоді про появу звірятка повідомив староста села, зазначивши, що ведмедик вже кілька днів "мандрує" околицями Домашину.
Тоді на порятунок малюка виїхали природоохоронці, вирішивши, що в таких умовах ведмедик може загинути.
"До села негайно виїхали співробітники відділу державної охорони природо-заповідного фонду, які забрали малюка до Великого Березного і передали його під опіку провідного наукового співробітника Парку Нелі Коваль", - розповіли в установі.
Пізніше ведмежа відвезли на реабілітацію до Національного природного парку "Синевир". Однак це не кінцева зупинка. Планується трансфер тварини до одного з європейських центрів, який спеціалізується на реабілітації диких тварин. В кінцевому підсумку ведмежа повернуть у дику природу - туди, звідки його вилучили природоохоронці.
Українці рятують тварин від загибелі - останні випадки
Нагадаємо, що українці доволі часто витягають з "халепи" тварин, які втрапляють у пригоди через те, що випадково опиняються поза звичними умовами перебування, не у середовищі дикої природи.
Нещодавно в подібну ситуацію втрапив бобер у місті Нетішин Хмельницької області. Він заліз у фонтан, з якого не зміг самостійно вибратися. Тоді на допомогу тварині прийшли місцеві мешканці.
Також нещодавно порятунком тваринки відзначилися працівники ДСНС Чернігівської області. Через підвищення рівня води, рятувати життя прийшлося песику "Дружку".