Дитинча помітили біля околиць села Домашин напередодні великодніх свят.

На Закарпатті до околиць села Домашин напередодні великодніх свят прибилося мале ведмежа, якого врятували природоохоронці.

Про це розповіли працівники Ужанського національного природного парку на свої сторінці у Facebook, зазначивши, що "диво-дзвінок" щодо появи тварини отримали 16 квітня - на свято Великодня. Тоді про появу звірятка повідомив староста села, зазначивши, що ведмедик вже кілька днів "мандрує" околицями Домашину.

Тоді на порятунок малюка виїхали природоохоронці, вирішивши, що в таких умовах ведмедик може загинути.

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"До села негайно виїхали співробітники відділу державної охорони природо-заповідного фонду, які забрали малюка до Великого Березного і передали його під опіку провідного наукового співробітника Парку Нелі Коваль", - розповіли в установі.

Пізніше ведмежа відвезли на реабілітацію до Національного природного парку "Синевир". Однак це не кінцева зупинка. Планується трансфер тварини до одного з європейських центрів, який спеціалізується на реабілітації диких тварин. В кінцевому підсумку ведмежа повернуть у дику природу - туди, звідки його вилучили природоохоронці.

Українці рятують тварин від загибелі - останні випадки

Нагадаємо, що українці доволі часто витягають з "халепи" тварин, які втрапляють у пригоди через те, що випадково опиняються поза звичними умовами перебування, не у середовищі дикої природи.

Нещодавно в подібну ситуацію втрапив бобер у місті Нетішин Хмельницької області. Він заліз у фонтан, з якого не зміг самостійно вибратися. Тоді на допомогу тварині прийшли місцеві мешканці.

Також нещодавно порятунком тваринки відзначилися працівники ДСНС Чернігівської області. Через підвищення рівня води, рятувати життя прийшлося песику "Дружку".

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