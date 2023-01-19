Якщо туристи побачать на своєму шляху сліди цього звіра, їм краще швидше тікати з того місця.

У Карпатах через аномально теплу погоду не тільки вдруге фіксують цвітіння першоцвітів та типових весняних рослин. Потепління також вплинуло на тварин, прокинулися бурі ведмеді.

У Національному природному парку "Верховинський" розповіли, що працівники вже побачили сліди найбільшого ссавця Карпат. У цей час ведмеді мають перебувати у зимовій сплячці, проте вони прокинулися.

Хижаки голодні та агресивні, адже нині їм важко знайти їжу. Окрім того, вони також страждають від раптового потепління й опадів.

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"Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу. Різка зміна температури та опадів, так як все ж таки це – зима, зрозуміло принесе "бурому" неабияких неприємностей, окрім того голодний звір більш агресивний, тож якщо ви на прогулянці лісом зустріли свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти!", - наголосили у Парку.

Потепління в Україні

Синоптики вже попереджали, що погода на Водохреще здивує українців аномальним теплом. За прогнозами експертів, у багатьох областях температура підскочить до +10°...+14°, а в Криму повітря прогріється до +18°.

Сьогодні також стало відомо, що аномальне тепло побило рекорди у Києві. За даними метеостанції, 18 січня у столиці вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°, що на 1,6° градуси вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

Синоптики розповіли, що перед вихідними частину України накриють дощі та мокрий сніг. Опади очікуються на заході країни, а також у Житомирській області.

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