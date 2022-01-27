Оззі став першою горилою у світі, яка дозволяла собі вимірювати артеріальний тиск.

В американському зоопарку помер найстаріший у світі самець горили. Примату був 61 рік, його звали Оззі. Він був легендарною горилою та залишив після себе дітей, онуків та навіть правнуків - примати живуть у різних зоопарках.

Про це повідомляє ТСН.

Причини смерті горили наразі не встановили. Проте примату стало погано ще минулого тижня після неприємних подій. Він залишився самотнім після того, як з життя пішла його подруга-горила.

Чумба, співмешканка Оззі, з якою він жив понад 15 років, була хвора. Її присипили за станом здоров'я. Після цього у примата погіршився апетит, він виглядав сумним. До горили викликали ветеринарів, проте вони нічим не змогли допомогти Оззі.

У зоопарку Атланту повідомили, що Оззі був справжньою легендою. Він став першою горилою у світі, яка дозволяла собі вимірювати артеріальний тиск. До його смерті були готові, проте усе одно людям важко повірити, що Оззі більше нема.

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