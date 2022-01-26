У Харківському зоопарку показали, як їхні вихованці радіють снігу. Японські макаки неабияк реагують на зиму. Їм подобається грати у снігу.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Мавпи не бояться холоднечі. Вони залюбки борсаються у снігу та виглядають дуже кумедно.
Макаки навіть пробували сніг на смак. Гості зоопарку з цікавістю спостерігають за тваринами. Дорослі й діти тішаться, коли бачать мавп, які влаштували собі зимові розваги.
Читайте такожСніг на потіху: у грецькому заповіднику рись раділа потужній заметілі (відео)У зоопарку вирішили влаштувати для тварин справжній квест. Тепер макаки не просто борсаються у снігу, а ще й шукають смачну винагороду. Працівники ховають смаколики по усьому периметру вольєру, а мавпи із задоволенням риються у снігу та шукають бублики.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що китаєць взяв на виховання мавпеня, яке знайшов пораненим на своєму подвір'ї. Чоловік регулярно годував його молочною сумішшю та лікував перебиту лапку.