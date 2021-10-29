Малюк народився всього лише півтора місяця тому.

Відвідувачі зоопарку в Кельні отримали можливість побачити справжнє диво - оленятко пуду. Малюк народився в неволі півтора місяця тому.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Олені пуду - найменші у світі. Малюк, який народився в зоопарку Кельна, при народженні важив близько кілограма. Навіть коли він виросте, то набагато більше не стане.

Дорослі пуду лише трохи більше вгодованого кроля. Пол оленяти поки невідомий, тому що сім'ї ще потрібен спокій. Правда, його вже називають Дульсе, що в перекладі з іспанської означає "солодкий".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харківському екологічному парку поповнилася сім'я гавкаючих оленів - мунтжаків, оленяті поки не дали ім'я. Оленя народилося розміром з долоню людини.

Дитинча в основному харчується молоком матері, повільно пробує овочі і фрукти і швидко набирає вагу і росте.

Крім того, у зоопарк привезли нових тварин, серед яких гігантські кенгуру, лемури двох видів і південноамериканські мавпочки. Новосели вже пройшли карантин і тепер обживаються у своїх вольєрах, звикають до сусідів і зоокіперів.

Автор: Анастасія Горбачова