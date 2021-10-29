Новосели вже пройшли карантин і тепер обживаються у своїх вольєрах.

В харківський екопарк прибула велика група нових тварин з Єрусалимського зоопарку.

Про це повідомляє прес-служба "Фельдман Екопарку".

Серед прибулих тварин - гігантські кенгуру, лемури двох видів та південноамериканські мавпочки. Новосели вже пройшли карантин і тепер обживаються у своїх вольєрах, звикають до сусідів та зоокіперів.

Як розповіли фахівці екопарку, формування пар для поповнення резервних популяцій рідкісних тварин – це важлива складова їхньої роботи щодо збереження видової різноманітності.

"Іноді ми отримуємо самок з одного зоопарку, і потім чекаємо кілька років, поки вдасться знайти для них гідного кавалера. Так, наприклад, ми нарешті отримали з Єрусалимського зоопарку чотирьох самців гігантських кенгуру для наших самиць", - сказав завідувач науково-просвітницького відділу "Фельдман Екопарку" Андрій Гапченко.

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Він також розповів, що в екопарку тримають три види кенгуру: гігантські сірі, великі руді та валабі Беннета (серед останніх є навіть два альбіноси).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у харківському екопарку з'явилося на світ дитинча тапірів. Це перший тапір, народжений в Україні за останні 20 років.

Автор: Олег Давигора