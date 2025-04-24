У дитинчат може бути довге життя попереду.

Чотири дитинчати черепахи, які перебувають під загрозою зникнення, дебютували на публіці в зоопарку Філадельфії в якості перших дитинчат своєї 100-річної матері.

Як пише Live Science, Матуся, західна черепаха Санта-Крус Галапагоських островів, потрапила в заголовки міжнародних новин на початку цього місяця, ставши найстарішою мамою свого виду, яка вперше стала матір'ю. Точний вік Матусі невідомий, але їй близько 100 років, і вона провела в зоопарку понад 90 з них.

Цікаво, що нові дитинчата знаменують собою перший випадок, коли зоопарк Філадельфії розводить західних черепах Санта-Крус Галапагоських островів за свою більш ніж 150-річну історію. Західні черепахи Санта-Крус Галапагоських островів перебувають під загрозою зникнення на своїй батьківщині, і в зоопарках США їх міститься менше 50.

Відео дня

Зоопарк представив чотирьох її доньок і представники преси вишикувалися в чергу, щоб отримати фотографії та відео нових зіркових атракціонів. У середу також відзначалася 93-тя річниця прибуття Матусі в зоопарк.

Зазначається, що галапагоські черепахи Західного Санта-Крус - це підвид галапагоської черепахи, яка є найбільшим видом черепах на Землі. Самці, як правило, більші за самок, можуть досягати довжини близько 1,8 метра і ваги близько 260 кілограмів.

Людська діяльність призвела до вимирання кількох видів галапагоських черепах, тоді як західні галапагоські черепахи Санта-Крус налічують лише кілька тисяч. Черепахи історично страждали від полювання людей заради м'яса, а їхню екосистему порушили інвазивні види, включно з хижаками, як-от кішки і щури, які полюють на молодих черепах і їхні яйця.

Нові дитинчата Матусі є частиною програми розведення в неволі в зоопарках США, щоб допомогти захистити західних галапагоських черепах Санта-Крус. Оскільки вона ніколи раніше не розмножувалася, це перший раз, коли вона передала свої гени, допомагаючи підтримувати генетичну різноманітність і здоров'я популяції в неволі. Представник зоопарку сказав:

"Ці новітні доповнення являють собою нову генетичну лінію і вкрай необхідну допомогу популяції цього критично зникаючого виду, що перебуває під опікою людини".

Дослідники не знають максимальної тривалості життя галапагоських черепах, але було зареєстровано одну особину, яка досягла віку 171 року. Після того, як черепахи досягають зрілості, вони зазвичай залишаються репродуктивно активними до кінця свого життя і можуть продовжувати розмножуватися до глибокої старості.

Новини про черепах

У Національний природний парк "Тузловські лимани" помітили рідкісну рептилію - європейську болотну черепаху. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який також оприлюднив відповідне відео.

Він додав, що ця рідкісна істота занесена до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

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