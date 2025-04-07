Галапагоські черепахи зберігають здатність до розмноження все життя, проте точна тривалість їхнього життя науці невідома.

Пара галапагоських черепах, яка мешкає в зоопарку Філадельфії, вперше стала батьками. Ця новина особливо потішила вчених ще й тому, що вік черепах, які перебувають під загрозою вимирання, становить приблизно 100 років.

Зоопарк повідомив, що 27 лютого вилупилося перше дитинча, потім швидко пішли інші. Їхня вага становила від 70 до 80 грамів. Працівники зоопарку стежать за іншими яйцями, з яких найближчими тижнями можуть з'явитися нові черепашки.

Учені вважають, що самиці галапагоської черепахи на прізвисько Матуся 97 років. "Вона з'явилася в зоопарку 1932 року, а це означає, що будь-хто, хто відвідував зоопарк протягом останніх 92 років, її, ймовірно, бачив", - сказала керівниця зоопарку Джо-Еллі Могерман.

Приятель Матусі й батько дитинчат на прізвисько Абраццо оселився у філадельфійському зоопарку 2020 року. Учені вважають, що своїй партнерці він доводиться майже ровесником: йому 96 років.

Наразі маленьких черепах тримають подалі від відвідувачів, і вони "нормально їдять і ростуть", повідомили в зоопарку і додали, що планують показати поповнення широкій публіці 23 квітня.

У Філадельфійському зоопарку наголосили, що народження галапагоської черепахи відбулося вперше за його 150-річну історію, а Матуся стала найстарішим представником свого виду, який уперше у своєму житті став матір'ю.

Галапагоські черепахи

Галапагоські черепахи перебувають на межі вимирання в дикій природі. За даними вчених, галапагоські черепахи зберігають здатність до розмноження протягом усього життя, проте точна тривалість їхнього життя невідома.

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