Майбутнє прибережних птахів видається похмурим, оскільки зі зменшенням чисельності вони стають більш вразливими до хижаків та екологічних стресів.

На Алясці близько чотирьох мільйонів кайр зникли з колоній по всьому штату. Згідно з новим дослідженням, це наймасштабніша загибель окремого виду в сучасній історії, спричинена "Краплею" - масою теплої води в північній частині Тихого океану, що мала тривалий і руйнівний вплив на морські та прибережні види.

Тонкодзьобі кайри - помітний вид, що живе у величезних колоніях, де птахи збираються пліч-о-пліч уздовж прибережних скель. Вони галасливі і являють собою видовище, коли вони в розквіті сил, що зробило різкий спад чисельності птахів у період з 2014 по 2016 рік дуже помітним, пише IFLScience.

"Спочатку ми думали, що птахи не прилетіли розмножуватися, але вони повернуться наступного року. Біологічній групі заповідника довелося скорегувати наші протоколи, виходячи з низької відвідуваності та невдалого розмноження. Практично жоден із птахів не відклав яйця", - заявила Брі Драммонд, біолог із морських птахів із Національного морського заповідника дикої природи Аляски і співавтор дослідження, опублікованого в журналі Science.

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У 2014 році в океані утворилася область незвично теплої води (також відома як "Крапля"), що поширила своє смертоносне тепло від східної частини Берингового моря до затоки Аляска.

Вона існувала протягом двох років, пригнічуючи екосистеми, вбиваючи морські види і порушуючи харчові ланцюги. Наслідки явища були далекосяжними і поширилися навіть на кайр, оскільки ці фахівці з глибоководного пірнання більше не могли знайти достатньо їжі, щоб вижити.

Зазначається, що трупи почали викидати на пляжі по всій затоці Аляска, і до кінця 2016 року було зареєстровано понад 62 000 особин. Підрахунки тривали, і команди розширювали пошуки з року в рік, водночас розуміючи, що мертві птахи на пляжах - це тільки верхівка айсберга - більшість із тих, хто помирає в морі, не повертаються на сушу.

Та ж історія розгорталася в місцях, розділених тисячами кілометрів, і повсюдне скорочення чисельності птахів стало очевидним у кожному місці, де проводився моніторинг. Відсутність їжі мала подвійний ефект, вбиваючи виснажених птахів і залишаючи тих, хто вижив, надто виснаженими, щоб розмножуватися. Гізер Реннер, співавторка дослідження та кураторка біології Національного морського заповідника дикої природи Аляски зазначила:

"Ми одразу зрозуміли, що це була велика, безпрецедентна загибель. Ми просто не знали, наскільки вона велика".

Через сім років після впливу "Краплі" в 2014-2016 роках жодна зі спостережуваних колоній не показувала ознак відновлення. Після багатьох років підрахунків популяції дослідники опублікували свої висновки про смертність. За їхніми оцінками, близько чотирьох мільйонів кайр померли від голоду, що становить 50 відсотків популяції на Алясці.

"Щоб уявити це в перспективі, загибель тонкодзьобових кайр була приблизно в п'ятнадцять разів більшою, ніж кількість морських птахів, які загинули під час розливу нафти Exxon Valdez, екологічної катастрофи епічних масштабів", - додала Реннер.

Зазначається, що майбутнє цих прибережних птахів має похмурий вигляд, оскільки зі зменшенням чисельності вони стають більш уразливими для хижаків та екологічних стресів.

Новини про зникаючі види

Гігантський вид жаб, який існував ще в епоху динозаврів, тепер втрачає позиції в рідному Чилі, оскільки зміна клімату і втручання людини руйнують його середовище існування.

Зазначається, що шоломоголова водяна жаба, є однією з найбільших жаб у світі, вона досягає довжини понад 30 см і важить до 1 кг. Мільйони років ця амфібія генетично змінювалася, але тепер її майбутнє під загрозою.

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