Шоломоголова водяна жаба існувала ще в епоху динозаврів.

Гігантський вид жаб, який існував ще в епоху динозаврів, тепер втрачає позиції у рідному Чилі, оскільки зміна клімату та втручання людини руйнують його середовище існування. Про це пише Independent.

Зазначається, що Calyptocephallela gayi, або шоломоголова водяна жаба, є однією з найбільших жаб у світі, вона досягає довжини понад 30 см і важить до 1 кг.

Мільйони років ця амфібія генетично змінювалась, але тепер її майбутнє під загрозою, кажуть вчені.

Відео дня

"Сумно, що виду, якому вдалося співіснувати з динозаврами, якому вдалося протистояти масовому вимиранню, тепер загрожує людина", - сказала Мелісса Канчіно, ветеринарний лікар і засновник Proyecto Anfibia, групи, що займається дослідженням земноводних у Чилі.

Ареал цієї жаби охоплює територію від північного регіону Кокімбо до південного острова Чілое. За підорахунками вчених, її популяція скоротилася щонайменше на 30% з 1990 року. Міжнародний союз охорони природи вніс земноводне до списку "вразливих".

За словами науковців, такі фактори, як зміна клімату, порушення ареалу проживання, погіршення навколишнього середовища та забруднення призвели до скорочення чисельності жаби. Ще однією проблемою є погане поводження з водою та відходами, каже член Proyecto Anfibia Матіас Фаундез:

"Це гирло проходить через усе місто, і в ньому багато незаконних стоків. Незважаючи на це, жабі вдається вижити".

Зміни клімату і світ тварин - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 350 слонів в Африці загинули через токсичну воду. На думку вчених, слони отруїлися водою, яка містить токсичні квітки синьо-зелених водоростей, або ціанобактерій. Кліматична криза збільшує інтенсивність і серйозність шкідливого цвітіння цих водоростей.

Також ми писали, що запас прісної води на Землі впав до нового тривожного мінімуму. Супутники NASA виявили, що зміна клімату веде світ до небезпечної фази глобального висихання.

Вас також можуть зацікавити новини: