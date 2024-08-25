Великий новий порт криголамів в Джуно - розширення та модернізація жвавого командного центру району 17 берегової охорони.

США зробили перший нерішучий крок до відновлення морської присутності біля Аляски. Берегова охорона в середині серпня тихо оголосила, що порт Джуно на Алясці буде модернізовано, щоб він служив портом для криголамів.

Як пише Forbes, з огляду на те, що це було перше в Америці оголошення про новий "порт криголамів" за більш ніж тридцять років, скромний прес-реліз берегової охорони в чотири абзаци був явно стриманим. Через кілька днів після того, як Росія оголосила про те, що другий бойовий криголам проєкту 235500 "Микола Зубов" буде спущений на воду до кінця року, новина про те, що Берегова охорона США має намір встановити на Алясці новий, готовий до військового призначення об’єкт, заслужила значну увагу та широке публічне розповсюдження.

Великий новий порт криголамів в Джуно - розширення та модернізація жвавого командного центру району 17 берегової охорони - це покращені місця для причалу та приміщення для екіпажу. Проєкт залучить мільйони доларів в набережну та місцеву економіку.

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Порти криголамів також бувають із кораблями. Після того, як нові базові об’єкти будуть запущені в експлуатацію, Джуно планує отримати тимчасовий криголам M/V Aiviq, "зареєстроване в США судно, спочатку побудоване, щоб служити допоміжним судном для розвідки нафти в Арктиці". Aiviq служить хорошою структурою, спрямовуючи хвилю національних інвестицій у портові споруди Аляски, потенційно готуючи її до присутності ряду нових криголамів.

Нещодавно анонсований міжнаціональний Icebreaker Collaboration Effort, або "ICE Pact", ідеально позиціонується як двигун майбутнього для перекачування нещодавно розроблених готових криголамів в арктичних і антарктичних водах Америки.

У зв’язку з тим, що Росія та Китай об’єднують зусилля, щоб спробувати захопити контроль над слабоконтрольованими або регульованими міжнародними державами морськими територіями, арктична присутність за допомогою кораблів, які базуються на Алясці та пристосовані до суворого полярного середовища, стає критичною невиконаною вимогою США. Оскільки Джуно та Кадьяк зараз готуються прийняти та підтримувати дедалі більші катери та військові судна берегової охорони, за ними можуть послідувати сезонні об’єкти "готові до присутності" в Номі та на Алеутських островах, а також більше виробничих майданчиків для технічного обслуговування та суднобудування на західному узбережжі Америки.

Напруга серед полярників справжня. У 2023 році ВМС направили чотири есмінці для спостереження за 11 російськими та китайськими кораблями, які діють біля Аляски. Есмінці США - USS John McCain , USS Benfold , USS John Finn і USS Chung-Hoon - ймовірно, були вилучені з інших місій, прибувши з усіх куточків Тихого океану, щоб спостерігати за напівворожим флотом.

Це не була тривіальна вилазка. Відстані настільки великі, що просто дістатися до Аляски важко. Один із чотирьох американських есмінців, відправлених на північ, був із Сан-Дієго, а вихід туди й назад із Сан-Дієго до Берингового моря - це важка подорож, яка часто призводить до руйнування кораблів.

Коли військові кораблі прибудуть на станцію, утримати американські передові есмінці у водах Аляски стане ще складнішим завданням.

Незважаючи на міцність надводних кораблів США, американські хорти, заряджені ракетами, не дуже люблять сувору погоду. У 2007 році, згідно з повідомленням Navy Times , "понад дюжина есмінців типу Арлі Берк" зазнали "значних структурних пошкоджень у бурхливому морі, тому що конструктори не врахували ефект різких ударів носа на корпуси корабля". Хоча пошкодження не відразу поставили під загрозу бойові можливості пошкодженого судна, підвищений знос загрожував скоротити термін служби корпусу. І оскільки ВМС бажають отримати максимально можливий термін служби флоту міноносців, адмірали-бухгалтери флоту не будуть регулярно відправляти свої дорогоцінні есмінці в бурхливі води Берингового моря.

Для ВМС США операції на Алясці гальмують загальну готовність. Лідери ВМС, які все ще намагаються підготувати 75 кораблів зі свого флоту з 296 кораблів до "місійної готовності" і готові до розгортання, просто не можуть задовольнити збільшені вимоги до присутності на Полярності. Але з кращими береговими спорудами - і з перспективою нових, готових до льоду та потенційно мілітаризованих кораблів спостереження ВМС і немілітаризованих криголамів берегової охорони - Америка матиме кращі можливості для задоволення майбутніх потреб у присутності у водах Аляски, а також на півдні, біля континенту Антарктиди.

Ситуація навколо Аляски

Китайські та російські бомбардувальники 24 липня разом влетіли в зону американської ППО на Алясці, що спонукало американські та канадські сили почати їхнє перехоплення та супровід.

Таке зіткнення не становить загрози серйозної ескалації, однак воно, як писало The Telegraph, стало нагадуванням про розширення повітряної могутності Китаю, і воно підкреслює високі ставки, оскільки американці спішно розробляють контрзаходи.

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