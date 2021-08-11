Уряд затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом до 2025 року.

Кабінет міністрів України затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських атомних електростанцій до 2025 року обсягом 8,9 млрд грн.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення.

Метою програми зазначається розв'язання комплексних галузевих проблем поводження з відпрацьованим ядерним паливом українських атомних електростанцій, підвищення економічної ефективності систем поводження з паливом.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, програма розроблена на основі профільної директиви Європейського союзу, а її ключовим пунктом є будівництво та експлуатація у зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС.

"Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку. Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки. Це важливий крок в 30-ту річницю нашої незалежності", - зазначає прем'єр у своєму Telegram-каналі.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить близько 8,9 млрд грн, з яких власні кошти держпідприємства "НАЕК "Енергоатом"", що є оператором всіх діючих атомних електростанцій України, – 7,5 млрд грн, кредитні кошти, що залучаються генкомпанією, – 1,38 млрд грн.

Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП): що відомо

Проект будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива Кабмін затвердив на початку червня 2017 року.

У цьому сховищі із застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International упродовж 100 років має безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Південно-Української АЕС. Загальна місткість ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000.

Читайте такожУ зруйнованому реакторі на ЧАЕС зафіксували зростання ядерної активностіНа Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується Пристанційне сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.

Раніше через відсутність власного сховища Україна змушена була щороку витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще 2005 року, проте через певні причини, зокрема, через зміну політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота відновилася у 2014 році.

22 грудня 2020 року за участю керівництва НАЕК "Енергоатом" та представників компаній, які брали участь у реалізації проекту, відкрився перший пусковий комплекс ЦСВЯП.

Автори: Ігор Орел, Катерина Комолова