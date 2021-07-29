Залізничні колії готові до перевезення відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Хмельницької та Південно-Української атомних електростанцій.

Залізничники реконструювали колії в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Про це заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик під час візиту в зону відчуження ЧАЕС, повідомляється на сайті УЗ.

За словами керівника компанії, реконструкцію ділянки між станціями Вільча та Янів, що з’єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею, було виконано в рекордні строки.

"Сьогодні ми перевірили готовність колій до перевезень та пропустили ділянкою перший тестовий поїзд. Усі випробовування пройшли успішно, і колії в зону відчуження ЧАЕС повністю готові до експлуатації. Чекаємо на перший поїзд з відпрацьованим ядерним паливом", - зазначив Юрик.

Читайте такожРада посилить покарання за проникнення в зону ЧАЕС

У зв'язку з цим сказано, що реконструйованою ділянкою буде перевозитися до централізованого сховища в зоні відчуження ЧАЕС відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української.

В УЗ зазначили, що у ході робіт було замінено та реконструйовано 24,56 км колій, ще середнім ремонтом оновлено 4,3 км колій.

Нагадується, що 3 лютого Кабінет міністрів передав залізничну колію "Вільча — Янів" (зона відчуження, Іванківський район Київської області) на баланс НАЕК "Енергоатом".

Автор: Віталій Саєнко