У липні 2021 року централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні зможе прийняти першу партію палива з українських АЕС.

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором всіх діючих атомних електростанцій України, з цього року більше не буде вивозити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС до Росії.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому", посилаючись на інформацію в.о. президента компанії Петра Котіна.

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«Ми вирішили остаточно відмовитися від вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію. Потреба України в цих послугах нарешті відпала. Це значно зміцнює енергетичну безпеку нашої держави", - сказав Котін.

Він також повідомив, що вже в липні 2021 року централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) зможе прийняти першу партію палива з українських АЕС.

Керівник "Енергоатому" нагадав, що будівництво всіх будівельних конструкцій та інфраструктури з прийому та зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС на майданчику ЦСВЯП компанія завершила в грудні 2020 року.

За його словами, зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи та випробування обладнання та обладнання, поставленого на ЦСВЯП американською компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП почнеться в II кварталі 2021-після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії в сховище, яка з'єднає його із залізничною мережею України.

ЦСВЯП

22 грудня 2020 року за участю керівництва НАЕК "Енергоатом" та представників компаній, які брали участь у реалізації проекту, відбулося відкриття першого пускового комплексу.

Будівництво ЦСВЯП ведеться з 2017 року за кошти американських партнерів.

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Автор: Бредіхіна Ганна