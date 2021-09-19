На Одещині зловмисники виловили майже три тисячі рибин.

В Одеській області затримали двох браконьєрів з морською рибою кефаллю на 1,7 мільйона гривень.

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні ДПСУ, зловмисники затримані 18 вересня на озері Алібей в Татарбунарському районі.

Зазначається, що чоловіки на плавзасобі здійснювали незаконний вилов риби забороненими знаряддями.

Читайте такожЕколог розповів, що зловмисники придумали для вилову риби на "Тузлівських лиманах"Всього у них вилучили майже 250 кг кефалі – понад 2,8 тис. штук. Попередня сума збитків, завданих державі, становить понад 1,7 млн грн.

У діях браконьєрів вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 249 Кримінального кодексу – "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним, видобувним промислом".

Алібей – це солоноводний лиман, який знаходиться в Білгород-Дністровському районі Одеської області на узбережжі Чорного моря, пише Вікіпедія.

Раніше стало відомо, що 15 вересня в Одеській області в Національному природному парку "Тузлівські лимани" затримали 36-річного браконьєра, який сітками виловив 30 кг кефалі.

За відомостями правоохоронців, своїми діями зловмисник заподіяв рибному господарству України збитків на суму понад 170 тис. грн.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк