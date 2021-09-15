У зловмисника вилучили дев'ять сіток загальною довжиною 600 метрів та майже три сотні рибин.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) затримано браконьєра, який виловив 30 кг морської риби – кефалі.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, мешканця Білгород-Дністровського району області викрито у браконьєрстві в середу, 15 вересня.

"36-річний чоловік сітками виловлював кефаль в акваторії "Тузлівських лиманів". За попередніми даними, своїми діями він заподіяв рибному господарству України збиток на суму понад 170 тис. грн. Рибу та заборонені знаряддя лову поліцейські вилучили", – розповіли в главку.

Зазначається, що зловмисника під час спільного рейду виявили працівники водної поліції, рибоохоронного патруля та прикордонники. У нього вилучили човен, дев'ять сіток загальною довжиною 600 метрів і майже три сотні свіжовиловлених рибин.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

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У Південному регіональному управлінні ДПСУ уточнили, що незаконний промисел здійснювався в акваторії озера Алібей в Татарбунарському районі.

"Всього у порушника прикордонники виявили майже три сотні екземплярів кефалі, а це близько 30 кг живих водних біоресурсів", – зазначили в управлінні.

Раніше відомий еколог, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв повідомив, що в нацпарку зловмисники перекрили водний канал для незаконного вилову кефалі.

Що таке "Тузлівські лимани" – довідка УНІАН

"Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа – 27 865 га.

Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Автор: Лариса Козова