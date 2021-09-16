В історії країни зоологи вперше змінили статус тварини зі "зниклої" на "знаходиться під загрозою зникнення".

Дикі тасманійські бандикути або сумчасті борсуки більше не "зниклий в природній природі" вид. Зоологи Австралії вперше в історії країни змінили їх статус на таких, що "знаходяться під загрозою зникнення".

Про це повідомила міністр енергетики та природних ресурсів Австралії Лілі Д'амброзіо в Twitter.

Цих милих тварин в дикій природі винищили лисиці та дикі коти. Станом на 1980 рік в країні їх залишалося лише 150 особин й всі вони жили в неволі. Ще одним фактом їх вимирання стало руйнування їх середовища проживання.

За 30 років чисельність бандикутів збільшили до 1500 особин. Для цього в австралійському штаті Вікторія створили спеціальні території, де не було хижаків. Крім того, зоологи переселили тварин на вільні від лисиць та диких кішок острова.

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Довідка УНІАН. Тасманійський бандикут, або смугастий сумчастий борсук Ганна - вид з роду довгоносих бандикутів родини бандикутові. Вони є ендеміком Австралії, тобто більше ніде не зустрічається.

Мешкає на більшій частині острова Тасманія, а також у деяких районах штату Вікторія, куди тварин повторно впровадили після повного вимирання. Природне середовище цієї милої тварини - відкриті луки, пасовища і лісисті місцевості з високою густою травою та чагарниками біля джерел води.

Тварини маленькі. Середня вага особини становить близько 650 грамів, а довжина тіла приблизно 240 міліметрів. Бандикут має подовжену мордочку з загостреним рожевим носом та великими загостреними вухами. Зазвичай їх шерсть на спині сірувато-коричнева, а на черевці – кремово-біла, а також можуть бути темні поперечні смуги біля початку хвоста.

Харчуються комахами, ящірками, дрібними хребетними, іноді рослинами. Ведуть нічний спосіб життя.

Як раніше повідомляв УНІАН, тасманійські дияволи народилися на материковій частині Австралії вперше за 3000 років, після того, як вони вимерли в країні.

Сім маленьких тасманійських дияволів народилися в заповіднику дикої природи Баррінгтон в Новому Південному Уельсі.

Автор: Анастасія Горбачова