Великого плазуна відвідувачка помітила у відділі спецій.

Велика змія виповзла з продуктів до 25-річної мешканки Сіднея Хелаїни Алаті, коли дівчина прийшла до місцевого маркету за покупками.

Про це повідомляє BBC.

Змія виявилась триметровим неотруйним пітоном.

Супермаркет Woolworths розміщений у північно-західній частині міста. Великого плазуна дівчина помітила у відділі спецій.

"Я просто повернула голову, а він був приблизно у 20 см від мого обличчя і дивився просто на мене", – ділиться Хелаїна видовищним моментом з журналістами.

На щастя, австралійка знайома зі зміями і знала, як поводитися у таких випадках. Дівчині вдалось побороти панічний стан: з пітоном вона залишилась абсолютно спокійною, але помалу просувалася назад.

Момент зустрічі з дивним гостем маркету потрапив на відео.

Сама ж героїня попередила персонал про змію і запропонувала свою допомогу. Дівчина забігла додому, прихопивши спеціальну сумку.

В маркеті вона погладила пітона по хвості, і він сам ковзнув всередину.

Зазначається, що Алаті провела щонайменше 20 таких рятувальних операцій. Австралійка зізнається, що друзі неодноразово жартували, що завдяки своїм здібностям вона може говорити зі зміями на парселтангу – магічній зміїній мові з серії книг про Гаррі Поттера.

"Вони просто тягнуться до мене, наче відчувають, що я з тих людей, які турбуються і захищають тварин. Зізнаюся, це найбільш захопливе, що сталося зі мною в період карантину", – розповіла Хелаїна.

Дівчина припускає, що змія заповзла до магазину через стелю і провела на полицях з продуктами всю ніч. Бідолашний пітон ранок ховався від покупців, а потім вирішив визирнути.

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Автор: Яна Ставська