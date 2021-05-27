Тасманійські дияволи вимерли на материковій частині Австралії після прибуття собак Дінго.

Тасманійські дияволи народилися на материковій частині Австралії вперше за 3000 років, після того, як вони вимерли в країні.

Сім маленьких тасманійських дияволів народилися в заповіднику дикої природи Баррінгтон в Новому Південному Уельсі.

Як повідомляє CNN, тасманійські дияволи вимерли на материку після прибуття Дінго - різновиду диких собак - і були обмежені островом Тасманія. Також їх чисельність постраждала від заразної форми раку, від якої загинуло близько 90% популяції.

У вересні минулого року тасманійських дияволів повернули в дику природу на материковій частині Австралії. І тепер, всього через кілька місяців істоти успішно відтворили потомство розміром з очищений арахіс.

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Тасманійські дияволи - найбільші хижі сумчасті у світі й місцеві хижаки. Це означає, що їх реінтродукція допоможе контролювати популяції диких кішок і лисиць, які полюють на інші зникаючі види. Дияволи також є падальщиками, що допомагає захистити навколишнє середовище від хвороб.

За останніми даними, в самій Тасманії в дикій природі залишилося всього 25000 дияволів.

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Автор: Катерина Лиманська