Торік у країні внаслідок інцидентів, пов'язаних з акулами, загинули вісім людей.

В Австралії вирішили описувати напади акул як "інциденти", "взаємодії" або "негативні зіткнення", щоб позбавити цих тварин іміджу людожерів.

За словами науковців, такі терміни, як "напад" і "укус", створили навколо акул атмосферу страху, що шкодить зусиллям з їх захисту, повідомляє Sky News.

У зв'язку з цим уникати терміну "напад акул" вже вирішила влада деяких австралійських штатів. Так, в офіційних звітах Нового Південного Уельсу тепер позначатимуть атаки цих тварин як "інциденти" або "взаємодії", а влада Квінсленду вживає термін "негативні зіткнення" з акулами.

При цьому дослідники вважають, що негативно забарвлені терміни щодо акул - це значною мірою сучасне явище. За словами Крістофера Пепіна-Неффа з Сіднейського університету, до 1930-х років зустрічі з акулами називалися "нещасними випадками з акулами", однак згодом термін "напад" почав вживати, зокрема, відомий хірург Віктор Коплсон.

Читайте такожГігантський крокодил вкрав акулу у рибалок і потрапив на відеоЕксперти зазначають, що, хоча акули є хижаками, вони дуже рідко вбивають і з'їдають людей, а більше третини зіткнень з цими тваринами ніяк не шкодять людям.

Торік в Австралії внаслідок інцидентів, пов'язаних з акулами, загинули вісім людей.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, кількість акул стрімко скорочується. Згідно з останніми дослідженнями, щорічно - зокрема, безпосередньо від рук людей - гине близько 100 млн акул.

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Автор: Катерина Комолова