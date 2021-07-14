Чоловіка не вдалося врятувати.

У Бразилії акула розірвала 51-річного чоловіка, який зайшов у воду, щоб справити нужду.

Про інцидент пише Daily Star.

Трагічний випадок стався в місті Жабуатан-дус-Гуарарапіс.

Повідомляється, що акула напала на чоловіка, коли той зайшов у воду по пояс. Хижак відкусив йому руку по лікоть та сильно пошкодив ногу. Потерпілого витягли на берег й передали медикам. Однак, врятувати його не вдалося, в лікарні констатували його смерть.

Читайте такожТигр роздер на смерть доглядача з суперником, щоб спаритися з самкоюДо смертельного нападу загиблий випивав у компанії на березі. Оскільки на пляжі не було туалетів, він та один з його товаришів пішли справити нужду в океан.

"Мій друг відпочивав із загиблим та був поруч з ним в океані. Раптом він побачив, що той бореться з чимось, а у воді з'явилося багато крові", - розповів очевидець події Едріан Гомеш.

Варто відзначити, що на пляжі є оголошення про заборону купання, проте п'яні чоловіки проігнорували їх.

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Автор: Катерина Шварц