Отруйний смог накрив Приморський район міста, під загрозою - здоров'я та життя людей.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджає про настання екологічної катастрофи, якщо пожежу на сміттєзвалищі у Маріуполі не буде ліквідовано.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

У міськраді наголосили, що пожежа на законсервованому сміттєполігоні по вулиці Флотській триває, отруйний смог накрив Приморський район міста.

Водночас російські окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу. "Місто на межі екологічної катастрофи", - підкреслюється у повідомленні.

Зауважується, що під загрозою - здоров'я та життя людей, адже у повітря виділяються небезпечні речовини - фурани та діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. За рівнем впливу на організм він належить до вищого класу небезпеки, наголошується у дописі.

Бойченко підкреслив, що пожежа на сміттєзвалищі - це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів:

"Вона призводить до викидів у повітря безлічі хімічної отрути, яку вдихають тисячі жителів. Наслідки можуть бути катастрофічними - люди можуть бути отруєні небезпечними речовинами. При цьому окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Якщо цього не зробити своєчасно, вогонь потрапить до "тіла" полігону і загасити його буде майже неможливо, що призведе до екологічної катастрофи"..

Міський голова додав, що це абсолютний цинізм та знущання з мирних жителів, життя та здоров'я яких перебувають у небезпеці.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті третю добу триває пожежа на законсервованому сміттєполігоні. Він зазначив, що жодних заходів для локалізації або гасіння вогню російські окупанти не вживають.

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