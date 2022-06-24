Через пожежу на сміттєзвалищі щосекунди у повітря викидається велика кількість хімічної отрути, яку вдихать містяни.

У Маріуполі третю добу триває пожежа на законсервованому сміттєполігоні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"До всіх негараздів у місті додалась ще одна. Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день поспіль дим та сморід окутує Приморській район міста", - зазначив він.

За словами Андрющенка, через пожежу на сміттєзвалищі щосекунди у повітря викидається велика кількість хімічної отрути, яку вдихать містяни.

Він додав, що жодних заходів для локалізації або гасіння вогню окупанти не вживають.

"Окупанти не мають потужностей для цього. Наслідки такого поводження будуть катастрофічні. Найбільш цинічна деталь - модульні будинки "живого щиту" будуються у безпосередній близькості від сміттєзвалища на відстані до 1,5 кілометрів. Вся турбота окупантів в одному флаконі", - наголосив радник мера.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Маріуполі дорослих чоловіків мобілізують під виглядом працевлаштування в охоронну фірму, а підлітків записують в молодіжні військово-патріотичні організації.

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