Комаху випадково знайшли в одеському парку Шевченка.

В Одесі вперше виявили рідкісну комаху. Йдеться про закавказького деревного богомола.

Про це розповів кандидат біологічних наук Сергій Курочкін у Facebook.

Комаху сфотографувала дружина біолога в парку Шевченка, де гуляла з онуком. Саме чотирирічний хлопчик помітив самку рідкісного богомола.

За словами Курочкіна, в Україні живуть сім видів богомолів з 2800.

Читайте такожДівчина врятувала метелика, зробивши йому крильце з пір'їнки (відео)Закавказький деревний богомол зеленого або жовтувато-бурого кольору. Від звичайного богомола він відрізняється більш міцним тілом, масивною головою та наявністю непрозорих білих цяток на надкриллях. Водночас у цього виду богомолів відсутні чорні плями на внутрішній частині передніх лапок.

Ці богомоли в основному поширені в Грузії, Вірменії, Кавказькому регіоні Російської Федерації, Ірані, Афганістані, Туркестані, а також на українському півострові Крим, де його вперше помітили більше 100 років тому. У 2013 році деревного богомола вперше помітили в районі Арабатської стрілки, у 2015-му – на острові Джарилгач та в Асканії-Новій.

На думку фахівців, богомол розселяється на території України у зв'язку зміною клімату та висадкою в степах лісосмуг й чагарників.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителі Херсонської області скаржаться на навалу гусениць американського білого метелика. Комахи знищують рослини і буквально дощем сиплються на голови людей.

Автор: Анастасія Горбачова