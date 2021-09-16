У мережі думки з цього приводу розділилися.

Над туристичним Бердянськом з’явилась чудернацька хмара, яка, як стверджують туристи, насправді є зграєю комарів.

На відзняті мешканцями кадри потрапив густий потік комах, що пронісся неподалік голів людей. Свідки переконані, що це насправді чергова сезонна атака "кровопивць".

У мережі думки з цього приводу розділилися. Хтось поставився до "хмар" комарів жартома, мовляв, комахи просто подалися у теплі краї, а дехто появу комарів підтверджував.

Місцеві мешканці також зауважили, що останнім часом курортне містечко потерпає від нашестя бабок та мошок.

"То дух курорту. Не можуть спокій знайти, дивлячись, у що перетворили курорт"

"У теплі краї полетіли"

"Сьогодні з обіду з’явилось багато мошок"

"Влітку вони нас живцем їли"

"Вірю, сама таке бачила"

"Зараз на третьому пляжі бабки зграями літають"

Масова поява комарів насамперед залежить від температури. Активно комахи розмножуються за умови наявності водойм і теплої температури повітря.

Найсприятливіші умови для появи комарів з’являються у стоячих водах. У великих містах – живуть та розмножуються у підвалах житлових будинків. Найбільше від них страждають мешканці перших і других поверхів.

В Україні завдяки помірному клімату небезпечні малярійні комарі не спостерігалися, натомість є весняні та осінні піскуни.

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Автор: Віолетта Орлова