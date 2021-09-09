Комахи захоплюють не тільки дерева, а й кущі, квіти та навіть будинки.

Жителі Херсонської області скаржаться на навалу гусениць американського білого метелика. Комахи знищують рослини та буквально дощем сиплються на голови людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Нашестя комах пояснюється сприятливими погодними умовами.

Гусениці захоплюють будинки. Комахи скрізь - на стінах, на стелі. Вони буквально дощем сиплються на голови мешканців. Крім того, гусениці об'їли все листя на деревах та дісталися до кущів й квітів.

Читайте такожНауковці виявили незвичайну особливість осиних гнізд: вони світяться"Один метелик відкладає до 2 тисяч яєць. Вони харчуються близько 300 видами рослин. Одна яйцекладка цього шкідника може знищити 15-річне дерево", - розповів експерт.

Гусениці об'їли дерева там, де їх не обробляли, і де мало птахів.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що доглядати за деревами повинні власники ділянок і обробляти їх бажано біопрепратами, але робити це зараз вже немає сенсу, тому що боротися з гусеницями треба на початку сезону.

Тільки в Херсонській області комахи пошкодили 3 тисячі гектар дерев.

Як раніше повідомляв УНІАН, в одному з сіл колишнього Сторожинецького району шершні напали на 65-річну жінку. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть.

Автор: Анастасія Горбачова