Тварина перепливла Дунай та прибігла в село, де її вбили.

В Одеській області браконьєри застрелили одну з ланей, поселених в листопаді на заповідному острові Єрмаков.

Про це журналістам повідомили в громадській природоохоронній організації Rewilding Ukraine.

"Одна з європейських ланей, нещодавно випущених на острів Єрмаків, перепливла Дунай і потрапила в село Ліски. Місцеві жителі бачили тварину, яка не боялася та близько підходила до людей, вони передали інформацію орендарям острова, щоб ті забрали її назад. Але повернути лань не встигли...", - розповіли в організації.

Відзначається, що молода лань була вбита прямо в селі, браконьєри обробили тушу та забрали м'ясо. За даними організації, в поліцію було подано відповідну заяву, особи підозрюваних встановлені, вони зізналися у скоєному.

Читайте такожВ Одеський зоопарк привезли пораненого мисливцями журавляЯк уточнили УНІАН в правоохоронних органах, підозрювані - двоє місцевих жителів, 1991-го та 1995 років народження. У зловмисників вилучено рушницю та набої. Також встановлено третього зловмисника, який допомагав обробляти застрелену тварину. Наразі перевіряється причетність підозрюваних до інших аналогічних злочинів, скоєних в даному районі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в Одеській області екологи поселили на заповідному острові Єрмаков в Дунайському біосферному заповіднику стадо з трьох оленів і трьох ланей, які після реабілітації в екопарку прибули в Придунав'я. Тварини "позначені" GPS-передавачами.

Єрмаків - великий річковий острів, площа якого становить понад 23 кв.км. природний випас дозволяє підтримувати різноманітність ландшафтів на острові. Завдяки життєдіяльності великих травоїдних тварин, тут є луки, невеликі озера і багато видів рослин.

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Автор: Лариса Козова