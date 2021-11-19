Благородні тварини оселилися в дельті Дунаю.

В Одеській області екологи оселили на заповідному острові стадо оленів.

Про це УНІАН повідомила менеджер зі зв'язків з громадськістю природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, трьох оленів та трьох ланей оселили на острові Єрмаків у Дунайському біосферному заповіднику.

"Тварини доповнять природний випас на острові і сприятимуть розвитку екологічного туризму в регіоні. Вони пройшли реабілітацію у Фельдман Екопарк (Харківська обл.), а потім прибули у Придунав'я за 900 кілометрів, щоб знову оселитися у дикій природі на острові Єрмаків", - зазначила Куракіна.

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На острові вони будуть захищені і одночасно зможуть вільно пересуватися на досить великій площі. Тварини "позначені" GPS-передавачами, тому їхнє переміщення у дикій природі можна буде відстежити.

За словами виконавчого директора Rewilding Ukraine Михайла Нестеренка, випущені у природу олені поповнять різноманітність великих травоїдних, які вже є на острові.

Єрмаків – великий річковий острів площею понад 23 кв. км.

"Тому для повного відновлення процесу природного випасу, а також для створення генетично різноманітних і стабільних популяцій дуже важливо випускати тварин із різних місць і в достатній кількості", – пояснив Нестеренко.

Він додав, що природний випас дозволяє підтримувати різноманітність ландшафтів на острові. Завдяки життєдіяльності великих травоїдних тварин тут є луки, невеликі озера і багато видів рослин. У свою чергу різноманітний ландшафт приваблює велику кількість різних комах, птахів і ссавців. Також травоїдні виїдають надмірну рослинність, яка, висихаючи, може спалахнути. Це дозволяє значно знизити ризик пожеж.

Крім того, олені та лані, разом з іншими великими тваринами острова, є цікавими об'єктами спостереження для туристів. Зазначається, що в Україні за наявності красивих ландшафтів майже не залишилося місць, де можна побачити великих диких тварин, які вільно живуть у природі.

За словами завідувача відділу науки та моніторингу Фельдман Екопарк Андрія Гапченка, при формуванні життєздатної популяції слід уникати близькоспорідненого схрещування. Тому на острові випустили тільки шість тварин, всі вони – від різних батьків.

"Це дуже важливо – особливо на початку формування групи. До наступного сезону розмноження ми поповнимо популяцію копитних "новою", неспорідненою кров'ю", - пояснив Гапченко.

Острів Єрмаків розташований у буферній зоні Дунайського біосферного заповідника, поблизу міста Вилкове. У 2019 році тут почалося відновлення процесу природного випасу за допомогою диких видів великих травоїдних тварин, характерних для дельти або близьких до них за екологічними функціями. На острові оселилося стадо водяних буйволів із Закарпаття та два табуни диких коней із заповідників Латвії.

Як зазначають екологи, благородний олень колись широко населяв ландшафти України, але згодом його чисельність значно знизилась через браконьєрство і знищення природних середовищ існування.

Благородний олень – велика парнокопитна тварина. Самці можуть досягати більше 2 метрів в довжину і ваги близько 300 кг. У них величезні роги, які їм потрібні для залучення самок та бійок між суперниками для захисту території і свого "гарему".

Довжина тулуба лані європейської – до 2 метрів, вага – близько 100 кг. У неї великі очі та вуха, плямисте забарвлення і характерні лопатоподібні роги у самців.

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Автор: Лариса Козова