Дитинчата відчувають себе добре і нормально харчуються.

В Одеському зоологічному парку народилися вісім муфлонів.

Про це повідомили в адміністрації зоопарку.

Відзначається, що, попри війну, життя триває: з'явилися на світ дитинчата муфлонів.

"Вісім маленьких муфлонів відчувають себе добре і добре їдять", - сказано в повідомленні.

Як пояснили в зоопарку, Європейський муфлон - вид роду баран (Ovis) сімейства бикових (Bovidae). Жуйна парнокопитна рогата тварина.

Європейські дикі муфлони збереглися тільки на островах Корсика і Сардинія, але його широко розселили в південних районах Європи.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеському зоологічному парку народилися шість скатів моторо. Тіло ската усипане круглими плямами, схожими на очі. Він небезпечний отруйним шипом.

Зоопарк Одеси

Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року. Його відвідували щорічно більш ніж 250 тис. осіб на рік. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1 тис. 570 примірників тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

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