Зебреня освоюється в загальному вольєрі і весь час перебуває біля матері.

В Одеському зоопарку народилося дитинча зебри Гранта. Про це повідомляє прес-служба мерії міста.

"У пари зебр Гранта народилося дитинча. Зараз зебреня почувається добре, освоюється в загальному вольєрі і весь час перебуває біля матері", - йдеться у повідомленні.

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Одеський зоопарк - що відомо

Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" із 1938 року. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1 тис. 570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесено до Червоної книги України та Міжнародної червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га є експозиційними.

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