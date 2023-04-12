Невідомі зловмисники варварськи "підрізали" лебедям крила.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом жорстокого травмування двох лебедів в дендропарку Перемоги. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Із проханням встановити осіб, які травмували двох лебедів на території дендропарку, до поліції звернулися зоозахисники. Під час перевірки інформації правоохоронці поспілкувалися із ветлікарем, у якого наразі перебувають птахи, та з’ясували, що в одного з них зламане крило, а другий – здоровий", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом розпочато провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини, за яких птах травмувався.

Відео дня

Як повідомили в соцмережах зоозахисники, двох понівечених лебедів одесити побачили кілька днів тому у дендропарку. Птахів відвезли до лікарні. У самця повністю відрізане одне крило. Він більше не зможе літати. У самиці крило зламано.

"Сумно, але літати вона швидше за все не зможе з двох причин: по-перше, її хлопчик ніколи не зможе літати, і вона його не покине; по-друге, перелом за весь час ненадання їй допомоги пошкодив м'язи та судини. Крило просто бовтається на шкірі, зовні живлення є, але ніхто не гарантує, що після операції крило знову функціонуватиме", - повідомила зоозахисниця Олександра Гарбар.

Зоозахисники припускають, що винуваті у злочині намагатимуться уникнути покарання. За даними Гарбар, є визнання співробітника парку Перемоги на відео, де він каже, що лебедів привезли із зоопарку, крила та пір'я різали їм "у парку він із Зіною Григорівною за вказівкою керівництва".

Як повідомляє зоозахисниця, правоохоронці волонтерам сказали, що не можуть отримати записи з камер відеоспостереження, які розташовані у парку.

"Поліція покриває злочинців, щоб ті встигли приховати всі сліди злочину. Відеозаписів із камер вже швидше за все немає… Камери належать місту, а місто не планує давати записи, караючи своїх директорів та працівників комунальних підприємств. Виходить замкнене коло", - вважає Гарбар.

Лебеді в Україні - інциденти

Протягом вересня-грудня через використання фермерами отрутохімікатів на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" Одеської області та прилеглих землях загинули тисячі диких птахів та тварин.

Восени у національний природний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області прилетіли червонокнижні лебеді.